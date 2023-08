Vandali per gioco danneggiano 7 auto, hanno 17 e 18 anni

I Carabinieri della Stazione di Savona hanno identificato e denunciato un 18enne e un 17enne, italiani, ritenuti responsabili dei vandalismi compiuti su sette auto la notte del 15 luglio scorso tra via Pietro Giuria e via Luigi Corsi. Le auto avevano i pneumatici a terra. I due ragazzi sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I due hanno agito 'armati' di punteruolo: dovranno rispondere di danneggiamento in concorso.

Sono ancora da chiarire i motivi del gesto. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'atto vandalico non sembra nascere da un movente particolare. I due autori,hanno danneggiato i pneumatici di un'intera fila di auto, scelte a caso e probabilmente solo "per gioco", affermano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA