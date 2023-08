Primo intervento in Italia con ricostruzione aortica in 3D

Primo intervento cardiaco in Italia di 'Ross-Pears'. La procedura prevede che all'intervento di Ross, che consiste nell'autotrapianto della radice polmonare in sede aortica, sia abbinato il posizionamento di un supporto personalizzato esterno in polietilene creato su ricostruzione 3D da angio-TAC della radice polmonare del paziente. E' stato compiuto all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova su un ragazzo di 23 anni con vizio congenito della valvola aortica, associato a dilatazione dell'aorta ascendente e della radice aortica.

Il supporto esterno non è un dispositivo industriale prodotto in larga scala, ma viene costruito ad hoc in laboratorio, riproducendo esattamente la morfologia e la struttura dalla radice polmonare del paziente. L'intervento è stato compiuto dal dottor Guido Michielon, punto di riferimento internazionale per la cardiochirurgia pediatrica, che si è specializzato negli Stati Uniti ed ha esperienze professionali a Boston, Philadelphia, Groningen e al Bambin Gesù di Roma. "Si tratta di un avanzamento dell'intervento di Ross, che da solo porterebbe a una progressiva dilatazione della valvola con necessità di nuovo intervento chirurgico. La combinazione con il supporto esterno su misura permette invece di stabilizzare la radice polmonare, trapiantata in sede aortica, assicurando l'ottima funzione della nuova valvola aortica nel tempo", spiega Michielon.

Il medico ha compiuto anche un altro intervento di grande complessità su un bambino di 6 mesi affetto da cardiopatia congenita complessa e giudicato non operabile in Gran Bretagna: era destinato a trapianto di cuore. "Fondamentalmente si tratta di una forma molto complessa di sindrome del cuore sinistro ipoplasico con insufficienza valvolare. Per il piccolo ho eseguito due interventi combinati in un'unica procedura associata a plastica valvolare tricuspide, ad alta complessità".



