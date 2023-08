Pnrr, Piciocchi al Pd: "Uccelli malaugurio, nessuna revoca"

"Uccelli del malaugurio" che "forse sperano che il governo definanzi progetti come quelli che questa amministrazione ha deciso per Sampierdarena e la Valpolcevera".

Il vicesindaco e assessore al Pnrr del Comune di Genova replica così agli esponenti del Pd che oggi, in conferenza stampa, hanno chiesto alle giunte Bucci e Toti di fare chiarezza su quali siano i finanziamenti che potrebbero venire meno per la rimodulazione dei fondi Pnrr annunciata dal governo. Piciocchi torna a ribadire, come aveva fatto già nei giorni scorsi, "non ci sono state comunicate revoche". Ma non solo, gli avversari del centrosinistra, afferma il vicesindaco, "insinuano il dubbio che tutto si possa fermare e seminano il panico in un momento di grande intensità in cui invece tutti dobbiamo lavorare".

Secondo Piciocchi non ci sono rischi grazie allo stato di avanzamento dei progetti in questione: "Grazie a un grande lavoro delle strutture tecniche del Comune di Genova" tutti gli interventi citati, finanziati a valere su una linea Pnrr che si chiama Pui, piani urbani Integrati, "sono stati appaltati e i lavori sono iniziati e, ove non iniziati, sono prossimi all'avvio". E ancora: "Le aggiudicazioni da parte del nostro Comune sono state tutte precedute da atti formali, che hanno valore giuridico, mediante i quali il ministero competente ha messo a disposizione le risorse. Si tratta di veri e propri contratti da cui scaturiscono obbligazioni esigibili - aggiunge - questi atti sono pienamente efficaci e non è mai arrivata alcuna comunicazione di revoca che, peraltro, sarebbe folle perché esporrebbe il Ministero ad un contenzioso legale per inadempimento contrattuale".

"Voglio essere molto chiaro sul punto - conclude - a noi non interessa assolutamente nulla quale sia la fonte di finanziamento di questi progetti, se Pnrr o altre risorse a carico del bilancio dello Stato, inoltre dire che si sta valutando di sostituire una fonte di finanziamento non significa affatto concludere che quell'opera, già avviata, non sarà più finanziata".



