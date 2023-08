Ha in casa armi: si oppone a perquisizione,ferito poliziotto

Un poliziotto di 56 anni è rimasto ferito durante un intervento in un appartamento a Stella dove vive un italiano di 64 anni. L' agente della Squadra Mobile, insieme ad alcuni colleghi, era impegnato nella perquisizione dell'abitazione, nella quale gli agenti hanno trovato una pistola, munizioni e granate di possibile derivazione bellica.

Durante le operazioni il poliziotto ha tentato di bloccare una possibile reazione dell'uomo: ne è nata una colluttazione nel corso della quale è rimasto ferito. L'agente ha riportato un grave trauma toracico da impatto, con fratture ad alcune costole. Subito soccorso da un'ambulanza, è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ora è sotto osservazione.

Il 64enne è stato arrestato per possesso di armi e munizioni.

Nella perquisizione è impegnato personale specializzato della Polizia scientifica, del Nucleo cinofili e Artificieri.



