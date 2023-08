Giuliano nominata commissario Agenzia regionale per i rifiuti

Monica Giuliano, attuale sindaco di Vado, è il commissario dell'Agenzia regionale per i rifiuti, Arlir: è stata nominata dal presidente della Regione Giovanni Toti. Avrà il compito di effettuare la ricognizione complessiva delle attività, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia, oltre che di dare piena operatività all'ente stesso. Mentre l'affidamento e la gestione dei servizi di raccolta rimarranno di esclusiva competenza degli enti locali territoriali. Giuliano, che rimarrà in carica un anno sino alla nomina di un direttore, avrà un compenso di 125mila euro lordi annui, pari a quello di un vicedirettore di struttura regionale.

"Con la nomina del Commissario - ha spiegato Toti - la nuova Agenzia regionale per i rifiuti è pronta a operare, guidata da una figura di comprovata esperienza come Monica Giuliano.

L'obiettivo che ci siamo posti creando questo strumento, all'interno del vasto programma pensato per dare risposte a lungo termine sul tema dell'economia circolare legata alla gestione del ciclo dei rifiuti, è ambizioso: l'Agenzia è il braccio operativo che concretizzerà il piano regionale di gestione dei rifiuti per arrivare alla chiusura del ciclo e rendere così la Liguria autosufficiente. L'obiettivo finale è arrivare in prospettiva a una riduzione della Tari".

"Mercoledì ho convocato il consiglio comunale a Vado per rimettere il mio mandato - ha spiegato Giuliano -. Fino a fine agosto sarò sia sindaco che commissario poi potrò svolgere a tempo pieno questo nuovo incarico. Un impegno che fin da subito concentrerò sulle azioni ben delineate che hanno come obiettivo finale condurre la nostra regione verso un sistema impiantistico funzionale al raggiungimento di un'economia circolare che assicuri un vantaggio concreto per tutti e rappresenti, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico, in termini di riduzione dei futuri piani tariffari all'utenza".



