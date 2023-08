Genoa: 24.290 abbonati, è record assoluto

Nuovo record assoluto di abbonamenti per il Genoa. Oggi è stato venduto l'abbonamento numero 24290 che ha permesso al club di superare il precedente record della stagione 2009/2010, con il Genoa in Europa League quando le tessere stagionali vendute erano state 24289.

L'obiettivo è adesso quota 25000, come auspicato alcune settimane fa dall'amministratore delegato Adres Blazquez. La campagna abbonamenti proseguirà anche in questi giorni sino alla prima gara di campionato che vedrà il 19 agosto il Genoa esordire al Ferraris contro la Fiorentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA