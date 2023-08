Barca affonda, sette ragazzi salvati dalla Guardia costiera

La barca in affitto affonda e sette giovani diportiti vengono salvati dalla Guardia Costiera di Savona. L'imbarcazione era partita dal porto di Loano ed è affondata al largo di Ceriale.

Dall'imbarcazione è partita la richiesta di auto alla Sala operativa della Capitaneria di porto: nella telefonata il diportista diceva che era in difficoltà a mezzo miglio da Ceriale perché il natante stava imbarcando acqua rapidamente con rischio affondamento. Così è scattato il soccorso nonostate le condizioni meteomarine avverse. I militari hanno raggiunto lo scafo e trasbordato i sette. Poco dopo l'imbarcazione è affondata.

I diportisti, tutti piemontesi, sono stati sbarcati nel porto di Loano. Per i malcapitati, oltre ad un forte spavento, anche le cure mediche per principi di ipotermia e traumi articolari.





