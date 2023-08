A Chiavari nasce una scuola dell'infanzia sicura e sostenibile

Sono iniziati a Chiavari i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est. E' stato allestito il cantiere e i primi lavori riguardano il versante nord di via Mafalda di Savoia, realizzati dalla ditta Tecnoedile srl per un importo complessivo di € 3.003.276,35, di cui 2.115.000 di euro ottenuti dal Pnrr, relativi al bando Missione 4, istruzione e ricerca per il potenziamento dell'offerta scolastica.

"Chiavari avrà una nuova scuola dell'infanzia sicura, accessibile e sostenibile. Progettata nel rispetto dei più alti standard di sicurezza antisismica e di efficienza energetica, dove tutto è pensato a misura dei bambini. Verrà realizzato un edifico moderno e funzionale su tre piani, con sei aule per la didattica, una mensa e locali per attività libere, magazzini, ascensore, servizi igienici e uno spazio verde attrezzato all'aperto. Oltre all'utilizzo di materiali e tecnologie all'avanguardia, la struttura avrà impianti fotovoltaici e termici ad alta prestazione" ha spiegato il sindaco Federico Messuti.

"La nuova struttura andrà ad integrarsi con l'asilo nido comunale Soracco, con il complesso delle Mazzini, con la piscina comunale e la palestra -. Grande l'attenzione della nostra amministrazione per il mondo della scuola. Lo attestano gli interventi di restyling delle Mazzini Est e Ovest, quelli in corso a Sampierdicanne, tutti i progetti per la manutenzione che andremo a realizzare a Ri e Caperana, oltre al nuovo polo scolastico che sorgerà in Colmata mare. Ogni risorsa investita nella messa in sicurezza e nell'ammodernamento della scuola è necessario e fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi" ha concluso il primo cittadino.



