Torna la gara dei Castelli di sabbia, Alassio prepara la sfida

Torna ad Alassio il concorso Castelli di sabbia, giunto alla 41/a edizione. Giovedì 10 agosto tutti gli stabilimenti balneari del centro turistico, oltre 100, si sfideranno in una gara di sculture e creazioni artistiche di sabbia.

"Un evento inventato dagli inglesi alla fine dell'800 - commenta Angelo Galtieri, assessore comunale al Turismo - che è diventato una tradizione cittadina".

Le squadre saranno composte da dieci partecipanti, otto bambini e due adulti, che potranno realizzare castelli e sculture di sabbia a tema libero. Si potranno abbellire le costruzioni solo con l'aggiunta di conchiglie e alghe, mentre l'uso di ogni altro materiale è vietato.

Tutte le opere dovranno essere terminate entro le 14.30. A partire dalle 15 una giuria passerà in rassegna i lavori. La Giuria premierà le 10 migliori sculture e allo stabilimento primo classificato verrà consegnato il Trofeo Città di Alassio - Castelli di Sabbia. Alle 21.30 la premiazione in Piazza Partigiani, condotta da Marco Dottore con la presenza, direttamente da Zelig e Colorado del "Principe Cacca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA