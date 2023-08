Sanlorenzo cresce nel semestre, ricavi a 388 milioni

Semestre in crescita per Sanlorenzo con i ricavi dalla vendita di nuovi yacht che salgono a 388,4 milioni di euro, in aumento del 12,6% rispetto al primo semestre del 2022. Il risultato netto di gruppo si attesta a 39 milioni (+20,3%). Alla luce dei risultati la società ha rivisto al rialzo la guidance 2023 con la previsione di ricavi netti nel range 830-850 milioni di euro e l'utile netto tra 86 e 89 milioni.

La crescita dei ricavi è guidata dalla performance delle divisioni superyacht e bluegame e con un andamento della divisione yacht in linea con gli obiettivi previsti per l'intero esercizio corrente; a livello geografico, crescita robusta nei mercati tradizionali di Sanlorenzo, soprattutto in Europa, nonché uno sviluppo interessante dell'area Mea. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 67,7 milioni (+20,3%).

Investimenti netti organici per 13,1 milioni, di cui oltre l'80% relativo all'espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e gamme di prodotto.

"Sono particolarmente orgoglioso di presentare risultati eccellenti, raggiunti grazie all'impegno e alla passione di tutti i team che compongono la Sanlorenzo, a cui vorrei rivolgere uno speciale ringraziamento", afferma Massimo Perotti, ceo della società. "Rivediamo al rialzo la guidance - aggiunge - sui risultati previsti per l'anno in corso, forti di un primo semestre di grande soddisfazione e di un portafoglio ordini massiccio, al 30 giugno superiore a 1,4 miliardi, ma soprattutto di elevata qualità, perché garantito da contratti sottoscritti con clienti finali per il 90%".



