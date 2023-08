Lieve crescita delle imprese artigiane in Liguria

Il secondo trimestre 2023 si chiude con una crescita dello 0,55% per l'artigianato ligure, superiore alla media nazionale che si attesta al +0,49% e 6.160 imprese di saldo positivo. La Liguria è la Regione che cresce di più tra le regioni del nord a statuto ordinario. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio studi di Confartigianato Liguria su dati Infocamere-Movimprese relativi alla demografia dell'artigianato, su un totale di 43.017 micro imprese attive in Liguria, nel secondo trimestre 2023 si sono iscritte 800 nuove realtà, mentre 563 hanno chiuso: il trend del secondo trimestre è in rialzo per il quarto anno consecutivo. Osservando i dati relativi ai principali settori artigiani, è evidente come le costruzioni si confermino il settore trainante con una crescita dello 0,7%: l'edilizia conta 21.248 imprese attive in Liguria; il secondo trimestre del 2023 vede un saldo positivo di 151 aziende con 444 aziende di nuova apertura e 293 chiusure. Dopo la leggera flessione dello scorso anno, quando il manifatturiero aveva perso 37 microimprese assistiamo a una ripresa anche di questo settore che cresce dello 0,4% e può godere di un saldo positivo (+29 imprese) a fronte di 108 nuove iscrizioni e 79 chiusure.

Genova chiude il secondo trimestre con un totale di 22.243 microimprese artigiane attive. Qui la filiera è cresciuta dello 0,38%, grazie a 393 nuove aperture a fronte di 308 cessazioni. Sono 8.441 le microimprese artigiane a Savona. 135 le nuove unità imprenditoriali, mentre 108 chiudono i battenti. L'aumento è dello 0,32% A Imperia la filiera artigiana è composta da 7.188 imprese.

167 nuove aperture, 89 saracinesche chiuse, con un aumento del 1,09%.

Alla Spezia l'artigianato segna un +0,92%, frutto di 105 aperture e 58 chiusure d'impresa, su un totale di 5.145 microimprese.

Per il presidente di Confartigianato Liguria Giancarlo Grasso il trend positivo è dovuto "all'efficacia degli strumenti finanziari regionali, come la Cassa Artigiana".



