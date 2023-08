La Sampdoria batte 3-1 l'Entella in rimonta

Buon test per la Sampdoria che ha battuto l'Entella (Lega Pro). Finisce 3-1 per i blucerchiati di Andrea Pirlo. La sfida è stata giocata al centro sportivo di Bogliasco a porte chiuse visto i lavori in corso all'impianto.

Pirlo continua col suo 4-3-3 ma mischia le carte nel primo tempo presentando Ravaglia tra i pali mentre in difesa hanno giocato Paoletti, Bereszynski, Murru, Barreca. A centrocampo Benedetti, Askildsen, Panada, spazio in attacco invece a Stoppa, La Gumina e Delle Monache. La squadra chiavarese passa in vantaggio al 17' con Zamparo ma la Samp pareggia al 19' con un'iniziativa di Askildsen. Nella ripresa spazio ai big blucerchiati che allungano sull'Entella con le reti di Vieira al 70′ e il rigore messo a segno da Borini al 79′.

Intanto è in arrivo un rinforzo per il centrocampo, praticamente fatta per il classe 2000 proveniente dall' Argentina, , Gonzalo Abrego del Godoy Cruz, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo.



