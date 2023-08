Giovane francese muore annegato davanti a Lavagna

Un giovane di 19 anni di nazionalità francese è morto annegato sul litorale di Lavagna nello specchio acqueo antistante la stazione ferroviaria.

Il ragazzo ospite con un gruppo di amici in un campeggio di Lavagna stava nuotando quando improvvisamente alcune onde lo hanno travolto ed in breve si è consumata la tragedia.

Il corpo esanime è costato portato a terra poi il personale del 118 ha tentato di rianimarlo e le ultime speranze si sono esaurite al pronto soccorso lavagnese dove il corpo è stato trasportato dalla croce verde.

Alla notizia della morte del loro compagno cinque amici si sono sentiti male ed ora si trovano assistiti da psicologi nell' ospedale di Lavagna mentre si sta cercando di contattare i genitori in Francia.



