Dopo la mareggiata 2018 altri 30 mln per i comuni danneggiati

Con la firma da parte del presidente della Regione Liguria e commissario straordinario Giovanni Toti del decreto per l'ultimo riparto si chiude con uno stanziamento di 30,5 milioni l'ultima tranche di risorse per interventi di protezione civile e difesa del suolo a seguito dell'emergenza maltempo dell'autunno 2018,caratterizzata dalla devastante mareggiata che ha colpito tutta la costa tra il 29 e il 30 ottobre.

I 30.490.397,41 euro in arrivo saranno suddivisi tra interventi di messa in sicurezza del suolo,10.580.000 e del fronte mare 18.499.040,77 mentre 1.411.356,46 serviranno per l'aumento dei prezzi degli ultimi anni.

"Non abbiamo perso nemmeno un euro di una emergenza che ha un valore di 800 milioni - ha sottolineato l'ass. alla protezione civile Giampedrone-. È l'ultimo residuo che mettiamo in campo per interventi che completano qualcosa che era già iniziato".

I fondi saranno così ripartiti: per l'area genovese, Arenzano, Lavagna, Moneglia, Busalla e Genova stanziati 10.080.000 euro. Per l'imperiese interventi in quattro comuni: Taggia e Riva Ligure, Bordighera, Ventimiglia per un totale di 4.049.040,77. Nello spezzino coinvolti cinque comuni Arcola e Sarzana, Ameglia, Vezzano Ligure, Riomaggiore per complessivi 8.450.000 euro mentre nel savonese tre i comuni coinvolti Albisola Superiore, Albenga ed Alassio per un totale di 6,5 milioni di euro.

"Vorrei sottolineare - ha commentato Toti - che in pochi anni abbiamo realizzato il 100% degli obiettivi previsti, con un investimento complessivo di oltre 800 milioni di euro tra prime emergenze, somme urgenze, risarcimento dei danni, emergenze abitative e soprattutto interventi strutturali per circa 400 milioni di euro. Diventando un modello nazionale: la nostra è stata la prima regione alla quale il sistema di Protezione Civile del Paese ha destinato risorse anche per aumentare la 'resilienza' del territorio, con un piano di interventi impegnativo che è stato pienamente rispettato grazie alla sinergia tra la Regione e i Comuni interessati".



