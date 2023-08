Calcio: Genoa svela maglia da trasferta che omaggia anni '80

Il Genoa ha svelato la seconda maglia, la "kombat pro away", che trae ispirazione dalla storica maglia da trasferta della stagione '86/87 bianca con una striscia blu all'altezza del petto e una rossa a quella del colletto.

La scelta dello sponsor tecnico Kappa è stata dunque quella di rendere omaggio alla storia del Genoa e in tal senso sull'inserto sul retro del collo è stata applicata la scritta "Dall'inizio, per sempre 130°" per celebrare l'imminente, sarà il 7 settembre prossimo, compleanno numero 130 del club più antico d'Italia.

In occasione del lancio della seconda maglia il club rossoblù ha anche annunciato il rinnovo dell'accordo con Msc Crociere che sarà il secondo sponsor di maglia del club.

"La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale", ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere al quale ha fato eco il dg rossoblù Flavio Ricciardella.

"Ci tenevamo in modo particolare al rinnovo della sponsorship e siamo felici di annunciare il raggiungimento di questo risultato, in una stagione in cui peraltro il tema del mare ricorre con forza sulle nuove divise da gioco e siamo riconoscenti alla compagnia per avere tracciato la rotta ancora verso il nostro club"



