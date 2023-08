Toti, per parco Portofino non condivideremo confini ministeriali

"Nell'incontro con il ministro Pichetto in merito al Parco di Portofino ho spiegato che, in accordo con la maggioranza dei sindaci del territorio, in particolare di quelli che già oggi fanno parte dell'area protetta, come Regione non possiamo condividere i confini stabiliti dal decreto ministeriale attualmente in vigore". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, insieme all'assessore all'ambiente e alla tutela del territorio Giacomo Giampedrone, questa mattina ha incontrato a Roma il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto trattando tra i vari argomenti quello dei nuovi confini del Parco di Portofino.

"Abbiamo proposto nuovi confini, simili a quelli dell'attuale parco regionale, sui quali siamo pronti a concedere l'intesa rafforzata necessaria al Governo per procedere alla definizione del perimetro del parco. Nel frattempo, abbiamo chiesto al ministro di ridurre la perimetrazione provvisoria a quella prevista dalla proposta della Regione".

La nuova perimetrazione inviata da Regione Liguria il 17 maggio 2023 riguarderebbe solo tre comuni: Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure escludendo i comuni di Zoagli, Rapallo, Coreglia e anche l'area di Chiavari che ne avrebbe voluto fare parte oltre ad alcune zone di pregio come la collina delle Grazie a Chiavari e la Pineta di Montallegro a Rapallo.

L'indicazione ministeriale, relativa alle indicazioni dell'ex ministro Cingolani del 2022, è quella di inserire nel parco 11 comuni: Avegno, Camogli, Cicagna, Coreglia, Chiavari, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Mrgherita Ligure, Tribogna e Zoagli. Vi è inoltre un'altra proposta che arriva da Anci Liguria con 7 comuni: Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Rapallo, Chiavari e Coreglia inserendo anche l'area marina protetta.

L'attuale parco regionale ha un'estensione di 1056 ettari.

Nel caso diventasse parco nazionale gli ettari diventerebbero 5363 con la proposta ministeriale con 11 comuni e 2940 con quella dell'Anci. Se invece venisse accolta la proposta della Regione, di soli 3 comuni, gli ettari si ridurrebbero a 1700.





