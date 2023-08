Alla Spezia 100 anziani controllati h24 con teleassistenza

Cento anziani saranno controllati e accompagnati h24 grazie a un servizio sperimentale di teleassistenza che riguarderà per un anno il territorio del Comune della Spezia. Il servizio è stato presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall'assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Brogi e dal funzionario Area Anziani del Comune della Spezia Carlo Melani.

L'assistenza telematica, con un dispositivo di cui saranno dotati gli anziani, permetterà il telesoccorso o un'assistenza a distanza. Per il sindaco l'iniziativa "rappresenta un passo avanti importante per garantire il benessere e la sicurezza di coloro che necessitano di un sostegno. Il servizio di teleassistenza sarà fornito attraverso tecnologie di ultima generazione e un team di operatori dedicati". Basterà cliccare sul pulsante del dispositivo portatile per avere assistenza anche tramite il telefono di casa o in viva voce attraverso l'apparecchio stesso. Gli operatori della centrale saranno dotati di cartelle contenenti tutti i dati utili e aggiornati dell'assistito. I nonni potranno ricevere anche telefonate di compagnia e per favorire la conoscenza con gli operatori, prevenendo bisogni e potendosi dotare anche di una agenda farmaci. Il servizio sarà erogato in forma gratuita, dopo il primo anno sperimentale l'amministrazione valuterà la funzionalità.

Lo stesso servizio è stato adottato anche a Brugnato, su iniziativa di una rsa locale, per monitorare la popolazione anziana dell'entroterra spezzino.



