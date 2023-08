Un bus gratis da Riva Trigoso a S. Anna per alleggerire traffico

Un bus navetta gratuito per due mesi, a partire da oggi, pagato dal comune di Sestri Levante.

"L' obiettivo è quello di evitare lo spostamento urbano con auto e moto- ha spiegato il sindaco Francesco Solinas -, un bus da 33 posti con percorso circolare da Riva Trigoso a S.Anna che potrà servire residenti e turisti scoraggiandoli ad arrivare nel centro storico con mezzi propri. Inoltre abbiamo creato 70 posti per le moto in largo Sturla sulla copertura del Gromolo".

Una concorrenza con gli autobus di linea a pagamento. "Si tratta di un servizio integrativo - ha aggiunto il direttore generale dell' Amt Stefano Pesci-, pagato interamente dal comune di Sestri Levante, magari anche gli altri comuni costieri facessero questa scelta che non incide minimamente con il servizio di collegamento tra i vari comuni".

"Questo servizio - ha concluso il sindaco- si inquadra nella manovra di ritocco delle tariffe dei parcheggi e nella più ampia campagna di una città ecologicamente più pulita e di comportamenti più consoni".



