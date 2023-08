Ruba in un'auto e poi si ferma a fumare, arrestato dalla Polizia

Prima ha rubato all'interno di un'auto parcheggiata in Corso Dogali a Genova, poi si è seduto dentro l'abitacolo della stessa vettura a fumare una sigaretta.

Con ancora la sigaretta accesa è arrivato però il proprietario del mezzo che ha subito avvertito le forze dell'ordine e così la Polizia ha arrestato ieri un 42enne per il reato di furto aggravato, denunciandolo anche per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Gli agenti di una volante hanno fermato il 42enne trovandolo in possesso di un paio di orecchini poco prima rubati all'interno della macchina. L'uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e della somma di euro 950 che lo stesso nascondeva dentro i calzini.



