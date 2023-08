Operaia rischia cadere da piattaforma, salvata da dispositivi

Una giovane lavoratrice che stava operando sul cestello di una piattaforma nel cantiere per il nodo di San Benigno a Genova per cause in via di accertamento ha rischiato di essere sbalzata fuori. E' successo stamani. Il corretto uso dei dispositivi di trattenuta ha evitato il peggio.

Nonostante questo, la ragazza è rimasta ferita a una gamba e l'intervento dei Vigili del Fuoco è valso a evitare un non adeguato percorso lungo un tunnel. Con l'uso di un'altra piattaforma resa disponibile, è stato possibile recuperare la ragazza e consegnarla alle cure del 118. Presente sul posto anche personale Asl per le verifiche del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA