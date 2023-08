Finanza e Polizia locale sequestrano 1kg di cocaina a Genova

Un'operazione congiunta del Gocs (Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti) della Polizia Locale di Genova, con il gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Genova ha portato al sequestro in un appartamento di Rivarolo di un panetto di oltre un chilo di cocaina e all'arresto di due persone tradotte alla Casa Circondariale di Marassi e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La scoperta è stata effettuata a seguito di una perquisizione domiciliare ed è stata condotta con l'aiuto delle unità cinofile della Guardia di Finanza che ha collaborato anche agli accertamenti tecnici su utenze e intestazioni finanziarie.

L'operazione è durata un mese durante il quale gli appostamenti degli agenti hanno consentito di individuare i frequentatori dell'appartamento. Nello specifico due irregolari sul territorio, già noti come fornitori degli spacciatori dei vicoli. Entrambi sono stati fermati e trasferiti in carcere per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

"Questi ultimi arresti si collocano nel solco di un'importante e costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio cittadino e in particolare nel centro storico - ha dichiarato l'assessore alla Polizia Locale Sergio Gambino -. Un'attività che, da inizio anno, ha consentito di arrestare 63 persone e di sequestrare circa 6 chili di droga di cui 5 solo di cocaina, grazie al grande lavoro dei nostri agenti in sinergia con le altre forze dell'ordine quali Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza".



