Diga Genova, Adsp risponderemo alle contestazioni dell'Anac

"In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale trasmetterà entro i termini richiesti una dettagliata relazione sull'appalto".

Lo fa sapere una nota dell'Adsp dopo che l'edizione genovese de La Repubbica ha dato notizia delle contestazioni presentate dall'Anac con un documento di 22 pagine che indicano otto criticità o anomalie relative all'impianto normativo e le procedure seguite per l'appalto della realizzazione della nuova diga foranea di Genova. Per l'Autorità di sistema portuale la richiesta di chiarimenti sull'opera più importante e costosa del Pnrr non è un fatto eccezionale.

"Si tratta di ordinaria attività di vigilanza relativa alle procedure del codice dei contratti pubblici - continua la nota - frequente specie in ipotesi di rilevante valore economico e complessità".



