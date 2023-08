Comune Chiavari, pubblicato bando alloggi edilizia popolare

E' stato pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Chiavari.

"Andiamo a sbloccare la graduatoria ferma dal 2017, mettendo a disposizione quattro immobili e fornendo così una risposta concreta ai bisogni delle famiglie che da anni attendevano questa possibilità - ha detto il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa - Durante lo scorso consiglio comunale è stato approvato il regolamento per l'assegnazione degli edifici. Il bando, con i requisiti necessari, è stato pubblicato sul sito del comune e l'ufficio casa è a disposizione dei cittadini per fornire supporto e assistenza per completare la procedura".

Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito comune.chiavari.ge.it oppure disponibile presso l'ufficio front-office in piazza N.S. dell'Orto 1. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre l'11 settembre 2023, i residenti nei paesi extraeuropei avranno tempo sino al 30 ottobre 2023.

La documentazione richiesta deve essere inviata con una raccomandata A/R indirizzata al comune di Chiavari, servizi alla persona oppure tramite pec all'indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it. Per richiedere informazioni o assistenza nella compilazione della domanda è possibile fissare un appuntamento con gli uffici contattando il numero 334 1116424, attivo il lunedì dalle ore 09.30 alle ore 13, o scrivendo una mail a casa@comune.chiavari.ge.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA