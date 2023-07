Samp, La Gumina decide test ad Alessandria

Una buona Sampdoria batte l'Alessandria in Piemonte col risultato di 1-0, decide La Gumina nel primo tempo.Nel primo tempo Pirlo ha proseguito col 4-3-3 schierando dal primo minuto Audero in porta, in difesa Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano mentre a centrocampo sono stati utilizzati Malagrida, Yepes, Verre con Leris, La Gumina e Borini come tridente offensivo. Blucerchiati subito in avanti con i tentativi di Leris e Verre ma senza successo, poi al 19' rovesciata spettacolare di Borini che termina a lato. Poi la Samp passa in vantaggio al 26' col diagonale perfetto di La Gumina che batte Liverani. Nella ripresa girandola di sostituzioni per la Sampdoria che concede la vetrina al neo acquisto Barreca, Askildsen e Stoppa. Ed è proprio quest'ultimo che si mette in mostra al 9' e al 25' con due conclusioni che sfiorano di poco la porta della squadra avversaria



