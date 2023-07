Confidustria Genova, più occupati ma aziende faticano a assumere

Se l'economia genovese rallenta, e gli investimenti sono deboli, dal mercato del lavoro le notizie sono invece positive. Nel primo semestre 2023 gli organici delle aziende genovesi sono cresciuti dell'1,3% ed è scesa la cassa integrazione (-52% nei primi cinque mesi dell'anno). "Visto che il principale investimento delle aziende è quello nelle persone e il trend di aumento dell'occupazione continua ad essere positivo, vuol dire che l'attesa per il futuro non è negativa - sottolinea il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso - . Le imprese vedono possibilità di sviluppo, ci si aspetta una continuità nella diminuzione del costo delle materie prime e anche nei tassi e una ripresa nei mercati esteri".

Ma aumentano anche le difficoltà a selezionare e assumere personale, perché non si trovano le figure richieste. Secondo il sistema informativo Excelsior di Unioncamere-Anpal che aveva quantificato in 39.120 unità le entrate previste di nuovo personale fra gennaio e giugno, la percentuale di posizioni giudicate particolarmente difficili da coprire (dagli operai specializzati ai dirigenti ai tecnici) è salito al 49,1% contro il 40,7% dello stesso periodo del 2022.



