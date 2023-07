Incidenti e traffico intenso, code in A26, A10 e sull'Autofiori

Code in A26 e in A10 per alcuni incidenti in autostrada: il primo è avvenuto alle 10 sulla Gravellona Toce, tra Masone e Genova Voltri vicino al bivio con l'A10, in galleria dove due auto si sono tamponate. L'incidente è stato risolto in un'ora ma sul posto, a causa del traffico intenso, la coda ha raggiunto i 5 chilometri. Alle 11.15 circa sempre in A26, incidente autonomo all'altezza del km 8+500, che ha visto coinvolto un camper. Il traffico transita su due corsie, e si registrano 6 km di coda verso Genova.

Il secondo incidente in A10, tra Pietra Ligure e Finale verso Genova: anche in questo caso si tratta di un tamponamento in galleria tra due auto. Le code hanno raggiunto anche i dieci chilometri in direzione Genova, tra Borghetto e Finale.

Coda anche al confine con la Francia: segnalati 4 km tra il confine di Stato e la barriera in ingresso in Italia.

Il picco del traffico è previsto dopo le 16 in A12 da Levante verso Genova, in A10 da Ponente a Levante e on A26 e A7 verso nord.



