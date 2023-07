Ex consigliera, agente Municipale mi ha minacciata con pistola

L'ex consigliere provincia del Pdl di Imperia Cristina Barabino ha denunciato di essere stata minacciata con una pistola da un agente della polizia locale di Taggia ieri sera al termine di un concerto all'aperto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. E' successo dopo che la dona ha superato con l'auto lo sbarramento mentre cercava di raggiungere la suocera di 89 anni per riaccompagnarla a casa.

"Erano ormai andati via tutti e gli addetti stavano smontando sedie e palco - racconta Barabino -. Volevo aiutare mia suocera che non riesce a camminare. Mi avvicino a lei con l'auto, passando da un valico dove ormai non c erano più i volontari della sicurezza. All'improvviso un agente della Municipale, senza richiamarmi né fischiare, ha estratto la pistola puntandomela dritta al volto, gridando di andarmene via".

Prosegue il racconto: "Chiedo scusa se sono avanzata di una ventina di metri e spiego che mia suocera non riesce a camminare. Non ascolta. Con la pistola in mano, mi minaccia due volte, forse anche tre. Mi aggredisce verbalmente e mi dice: 'Le sparo, posso spararle'".

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, venuto a conoscenza della vicenda si è subito attivato affinché vengano effettuate tutte le verifiche per ricostruire l'accaduto. "Ho chiesto al comandante di procedere alle opportune verifiche - ha detto il primo cittadino - per comprendere la reale portata di quanto accaduto".

Secondo quanto appreso sembra che l'auto di Barabino abbia superato lo sbarramento e che l'agente abbia intimato una prima volta l'alt. La vettura tuttavia non si è fermata e a quel punto, per motivi di sicurezza, l'agente ha estratto la pistola tenendola lungo il fianco.



