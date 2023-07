Cresce l'audiovisivo, Regione Liguria lavora ai suoi Studios

Per completare l'offerta audiovisiva e rendere il territorio ancora più attrattivo Regione Liguria ha istituito un gruppo di lavoro dedicato alla ricerca dell'area più adatta e al reperimento dei fondi necessari per la realizzazione degli Studios cinematografici in Liguria. L'iniziativa, è guidata dall'assessorato allo Sviluppo economico con Genova Liguria Film Commission, Filse e Agenzia In Liguria.

"Tantissime produzioni - ha detto il governatore Toti -.

scelgono la Liguria come location per set cinematografici.

L'audiovisivo fa conoscere il territorio in tutto il mondo. Il 2022 è stato un anno record e anche il 2023 si avvia a confermare la Liguria al top delle destinazioni più ricercate per le produzioni. Il nostro obiettivo è quello di consolidare la nostra presenza con nuovi sostegni a chi decide di investire nella Liguria, fornendo mezzi e spazi per seguire tutto l'iter produttivo".

Il settore dell'audiovisivo "si è dimostrato un importante volano per il territorio con ricadute occupazionali significative - spiega Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission - Gli Studios rappresentano un ulteriore passo avanti per fornire maggiori servizi alle produzione". La crescita dell'audiovisivo è confermata anche dai dati Inps: nel 2022 i lavoratori dello spettacolo sono aumentati di 1.500 unità rispetto al 2021, superando gli 8 mila addetti. Sono cresciute anche le giornate retribuite nel comparto, passando da 635 mila a 936 mila. Nello stesso anno hanno trovato occupazione 80 comparse al giorno, più di 100 persone di troupe di cui il 40% di maestranze liguri, sei mesi di lavorazione per oltre 20 giorni di produzione in Liguria. Sono invece 333 le produzioni assistite, 535 le giornate di preparazione e 847 quelle di riprese per un totale di 1382 giornate di produzione (quasi 200 in più rispetto al 2021). Oltre 6 mila i collocamenti attivati (di cui circa 2 mila con professionisti liguri) per il reclutamento delle maestranze sui set (+1.503 rispetto al 2021), per un totale di 27.510 giornate di lavoro (+9.114 rispetto al 2021). Le ricadute economiche dirette superano i 9 milioni per un valore complessivo stimato in 27 milioni.



