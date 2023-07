'Vincere le amministrative', Davide Natale (Pd) lancia la sfida

"Noi ci proponiamo di vincere le elezioni amministrative" Davide Natale, segretario regionale del Pd, lancia il guanto di sfida al centrodestra al termine dell'incontro avvenuto oggi nel circolo Pd del centro storico di Genova con l'eurodeputato Brando Benifei, i senatori Lorenzo Basso e Annamaria Furlan, i deputati Andrea Orlando e Valentina Ghio, i consiglieri regionali Luca Garibaldi, Pippo Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Armando Sanna; la vicesegretaria provinciale Pd di Genova Katia Piccardo, i segretari Pd di Savona Emanuele Parrinello, del Tigullio Alessio Chiappe, della Spezia Iacopo Montefiori, i capigruppo Pd a Genova Simone D'Angelo e alla Spezia Marina Giannetti. "Noi vogliamo fare una un'azione che è l'opposto di quello che sta facendo il centrodestra che riunirà i 5 coordinatori segretari dei partiti a Sanremo per parlare delle elezioni amministrative. Noi faremo 150 riunioni su tutti i territori, per capire qual sia la migliore proposta da dare ai cittadini di quelle comunità. Non vogliamo una regia centralizzata che parla soltanto ai partiti ma vogliamo parlare alle comunità, alle associazioni , ai comitati, alle associazioni di categoria per costruire insieme a loro un progetto di ripartenza dei territori".

Sul tavolo dell'incontro odierno tanti temi. "Vogliamo creare un'agenda comune su temi importanti a partire da quello della sanità: è una vergogna, se fossi Toti chiederei scusa ai liguri per quello che sta succedendo. Ci sono 90mila cittadini che non possono curarsi per gli alti costi e altrettanti costretti ad attendere mesi" ha ribadito Natale. "Ci occuperemo anche dell'eliminazione del reddito di cittadinanza- fa eco l'ex ministro Orlando- e dell'importanza di un salario minimo. Viene quasi da pensare che questo Governo sia contro i Comuni per quanto sta facendo". Sul tavolo argomenti come il precariato, la formazione, l'emergenza abitativa, ma soprattutto i fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico. "Siamo tutti favorevoli alle opere ma non è indifferente se le zone sono a rischio o meno - ha sottolineato Basso -. Serve una maggiore salvaguardia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA