Ubriaco, sputa ovuli crack che tiene nello stomaco

Ubriaco, continua a bere e alla fine sputa una pare degli ovuli di crack che nascondeva nello stomaco. Il ragazzo, 20 anni del Senegal, è stato arrestato dai carabinieri della caserma di Genova Maddalena impegnati assieme alla polizia locale in un servizio di controllo del territorio.

E' successo nel centro storico: durante il controllo in un esercizio commerciale del centro storico, i militari hanno notato il ragazzo che, in evidente stato di semi incoscienza perché completamente ubriaco, stava bevendo ancora. Considerate le condizioni fisiche, il ragazzo è stato visitato al Galliera dove, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 46 gr di hashish e 190 euro in contanti.

Successivamente il ragazzo ha accusato un malore e ha espulso dalla bocca 15 ovuli di crack per un totale di circa 7 grammi.

Esami strumentali hanno mostrato altri 8 involucri nello stomaco del ragazzo senegalese che è stato trattenuto in ospedale in stato di arresto. Il proprietario dell'esercizio commerciale dove i ragazzo è stato trovato ubriaco è stato denunciato per aver continuato a somministrare alcol all'arrestato nonostante l'evidente stato di ubriachezza.



