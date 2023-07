Morto ragazzo caduto in bici nell'Imperiese

E' morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Dario Ferrari, il ragazzo di 18 anni caduto in bici in frazione Gavenola di Borghetto D'Arroscia, nell'entroterra di Imperia, la notte tra il 28 e il 29 luglio scorsi. Il decesso è stato constatato dopo il periodo di osservazione per morte encefalica. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto disperate. Portato in elicottero al più specializzato centro sanitario del Savonese, i medici hanno tentato l'impossibile per salvarlo dopo un grave trauma cranico che gli ha compromesso le funzioni vitali.



