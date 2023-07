Attese 30 mila persone per il Palio del Golfo della Spezia

Domenica 6 agosto il Golfo della Spezia torna a darsi appuntamento di fronte alla Passeggiata Morin per il tradizionale palio remiero. Le tredici borgate dei tre comuni marinari - La Spezia, Lerici e Porto Venere - che abbracciano l'insenatura, dall'Isola Palmaria a Tellaro, si contendono il palio arrivato alla 98esima edizione. L'evento avrà un prologo venerdì sera con la sfilata delle borgate tra Piazza Brin e Piazza Europa, al termine del quale avviene la riconsegna dei palii. Sabato la pesa delle barche. "Una grande festa per il golfo - dice il sindaco Pierluigi Peracchini della Spezia -. Una manifestazione attesa per un anno dagli spezzini, a cui si arriva attraverso le manifestazioni del Blue Festival: il tocco di classe culturale che mancava, per legare il palio alla conoscenza del cambiamento che sta riguardando il nostro mare".

Di recente il Palio del Golfo della Spezia ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Mare e dell'Ente nazionale del turismo. "Ringrazio tutte le borgate, che con il loro lavoro rendono possibile tutto ciò - dice l'assessora e deputata Maria Grazia Frijia -. La presentazione a Roma alla presenza di tutti i capi borgata è stato un momento di unità di intenti che rappresenta un punto di partenza per rendere il palio sempre più conosciuto".

Tutte le borgate partecipano alla gara maschile sui tradizionali gozzi in legno, spinti per due chilometri con tre giri di boa, mentre sono nove gli equipaggi femminili e dieci gli juniores.

"Mi ha colpito una frase del ministro Musumeci dopo aver visto il filmato di presentazione - dice Massimo Gianello, presidente del Comitato delle borgate -. Ha parlato di un evento a cui non manca niente: la tradizione, la sfida e un collante importante tra le generazioni. E' questo lo spirito del palio".

All'organizzazione contribuiscono l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, la Marina Militare e Fondazione Carispezia "come sempre impegnata a supportare la cultura locale", dice la vicepresidente Linda Messini. Detentore è Fezzano tra gli uomini, Canaletto tra i giovani e Fossamastra tra le donne. Attese circa 30mila persone su Passeggiata Morin.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA