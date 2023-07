Rifiuti, a Savona dal 1 agosto raccolta affidata a Sea-s

"Potenzieremo da subito lo spazzamento, Savona sarà più pulita in poche settimane". E' la promessa con cui si è presentato oggi Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s, la nuova azienda mista pubblica-privata che dal 1 agosto gestirà spazzamento e raccolta rifiuti a Savona. Sea-s sarà composta al 49% da soggetti privati (Idealservice e Docks Lanterna) e al 51% da Ata, la società partecipata che ha avuto in gestione il servizio in questi anni e che da tempo versava in uno stato di profonda crisi economica.

Una crisi che si riflette anche sullo stato della città, tanto che il tema della pulizia ha praticamente monopolizzato l'ultima campagna elettorale nel 2021.

"Oggi si apre una pagina nuova - ha annunciato il sindaco Marco Russo - Da una parte si dà vita a una partnership tra pubblico e privato inusuale nel nostro territorio e dall'altra Sea-s è chiamata a iniziare una nuova fase in un settore delicato. Quello che noi chiediamo a Sea-s è di dare subito un segnale di discontinuità e cambio di passo". E proprio su questo Valle ha risposto affermativamente, a partire dallo spazzamento: "E' il modo migliore per dare alla città un segnale tangibile di un cambiamento in atto. Prevedremmo servizi integrativi e metteremo a disposizione nuovi mezzi, quindi dovreste vedere un cambiamento già nelle prime settimane. Per la raccolta servirà un po' di più, in attesa del porta a porta, ma stiamo studiando anche qui migliorie immediate". Un annuncio dettato dall'ottimismo: "Di solito entriamo in corsa con servizi già avviati da altri, magari fatti con metodiche che non condividiamo. In questo caso invece possiamo cominciare da zero, è un'opportunità".



