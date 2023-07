Restaurata volta oratorio S.Chiara distrutta nel '16 da libeccio

L'11 gennaio 2016 una tempesta di libeccio aveva distrutto l'affresco e la volta principale dell'oratorio di Santa Chiara, a Bogliasco. Una libecciata che aveva provocato danni ovunque. Ci sono voluti sette anni ma ieri sera a Bogliasco, davanti a un pubblico di cittadini e autorità tra cui il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, l'assessore Simona Ferro, mons. Silvio Grilli, il card.Angelo Bagnasco e il priore della Confraternita di Santa Chiara Pier Luigi Gardella la volta affrescata è stata restituita alla chiesa e alla comunità. I restauri hanno non solo ripristinato l'affresco ma lo hanno riportato al suo aspetto originario: gli affreschi di fine Ottocento, opera del pittore Oldoino Multedo e la volta secentesca sono tornate com'erano. I lavori hanno coinvolto Curia, soprintendenza, Regione, privati e sono costati 1,3 milioni di euro, hanno interessato anche la struttura della copertura del tetto. A presentare il lavoro Andrea Giannantoni: "In questo restauro c'è il climate change, e ci sono i saperi del fare italiano, ma anche la generosità dei privati, e la consapevolezza del valore del nostro patrimonio artistico". "C'è voluto un lavoro di 7 anni - ha spiegato mons. Grilli - e insieme siamo riusciti a raggiungere questo traguardo dopo il disastro di quella notte dell'11 gennaio". I lavori sono cominciati velocemente aiutati anche dall'ingente e inaspettato lascito di tre sorelle torinesi, legate a Bogliasco e all'Oratorio, e dal notevole intervento della Soprintendenza.

Molte associazioni e la comunità stessa si sono aggiunte per sostenere i lavori.

L'architetto della Soprintendenza Caterina Gardella ha spiegato che il restauro ha permesso di restituire una struttura sicura con un intervento importante e del tutto innovativo. Il card.Angelo Bagnasco ha ricordato che questo restauro è diventato qualcosa di più, "una vera scuola di vita per risolvere problemi diversi e non previsti, reso possibile solo dalla genialità tipica degli italiani. Un lavoro che ha rivelato un grande senso di appartenenza oltre ad essere un cantico di bellezza del nostro Paese"



