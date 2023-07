Pnrr, per vicesindaco Genova, "definanziamenti non ci toccano"

"Al momento, da quanto ci risulta, i progetti che ricadono su Genova non sono interessati dalla rimodulazione dei fondi Pnrr prospettata dal governo, anche perché con i nostri progetti rientriamo perfettamente nei tempi", per ora il vicesindaco di Genova e assessore con delega al coordinamento, gestione e attuazione del Pnrr, Pietro Piciocchi, non è preoccupato. La proposta di modifica riguarda 144 misure incluse nel Piano di Ripresa per l'Italia e comprende sia cambiamenti formali che la riprogrammazione di risorse all'interno dello stesso progetto. Tra le opere momentaneamente definanziate alcune misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione, la riduzione del rischio idrogeologico e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Il Comune di Genova è attuatore diretto di 107 progetti per un totale di 798 milioni di euro di cui 492 attraverso il Pnrr. Tra questi anche interventi sulla riduzione del rischio idrogeologico come ad esempio la messa in sicurezza del rio Morego e del rio Gaxi.





