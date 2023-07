In calo margine operativo di Erg nel semestre, rivede stime

Erg archivia il semestre con risultati operativi in lieve flessione. Il margine operativo lordo è di 263 milioni di euro in contrazione del 3% rispetto ai 272 milioni del periodo precedente principalmente per effetto di condizioni anemologiche molto sfavorevoli nel secondo trimestre in un contesto di prezzi, nel semestre, in forte calo rispetto a quelli particolarmente elevati dello stesso periodo del 2022.

L'utile è in crescita del 40% e al netto delle misure straordinarie, si attesta a 116 milioni di euro rispetto agli 82 milioni del periodo precedente. Il minor apporto del margine operativo è stato compensato da minori oneri finanziari grazie al rendimento della cassa in un contesto di tassi di interesse crescenti nonché dal venir meno delle 'windfall taxes' che avevano gravato nel corso dello stesso periodo del 2022. a seguito di risultati operativi in flessione registrati nel secondo trimestre principalmente per effetto di una minore ventosita in un contesto di prezzi in significativa riduzione.

Il gruppo rivede al ribasso la guidance del margine operativo lordo consolidato nell'intervallo 480 - 520 milioni di euro rispetto al precedente intervallo 500-550 milioni di euro. Gli investimenti sono confermati nel range 500 - 600 milioni di euro, ed anche la guidance per il debito è confermata nel range 1400 - 1500 milioni grazie ad un flusso di cassa atteso in linea con le precedenti stime in quanto il minor margine operativo lordo atteso risulta essere compensato principalmente da minori oneri finanziari.



