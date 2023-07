Con lo scooter contro un palo, muore ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni, Chiara Messuti, è morta questa mattina intorno alle 5 in un incidente stradale a Ortovero (Savona), mentre tornava da una notte trascorsa nella movida. La giovane viaggiava in sella alla sua Vespa lungo la strada provinciale 453 con una amica quando, per ragioni ancora da chiarire, è finita contro un palo. Un impatto violentissimo, che ha distrutto la parte anteriore dello scooter e il casco della giovane. A lanciare l'allarme un automobilista che ha trovato lo scooter e le due ragazze a terra. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivate la polizia stradale, l'automedica e le ambulanze. La passeggera è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre per Chiara Messuti non c'è stato nulla da fare.



