Bancarotta fraudolenta, sequestrate 76 auto a rivenditore

I beni di un'attività di compravendita di auto con sede nella provincia della Spezia, comprese 76 auto, sono stati sequestrati e i due titolari sono indagati per bancarotta fraudolenta. I militari della Guardia di finanza, su input della Procura della città ligure, hanno eseguito perquisizioni alla Spezia e a Catania, dove la ditta individuale aveva formalmente sede, per raccogliere elementi utili alle indagini.

Le Fiamme Gialle avrebbero accertato un ampio volume d'affari, tale per cui l'imprenditore aveva intestati a suo nome circa 700 veicoli, e una situazione debitoria dell'azienda nei confronti dell'erario "da ritenersi assolutamente insanabile".

Il Tribunale della Spezia ha così disposto la liquidazione giudiziale dell'intestatario dell'attività. L'indagine dei finanzieri si è concentrata anche sul patrimonio dei due imprenditori e di persone a loro riconducibili, con accertamenti bancari sui rapporti di conto corrente a loro intestati. I magistrati hanno disposto il sequestro di tutti i beni intestati all'impresa.



