Accordo Ansaldo Energia-Rwe per decarbonizzazione in Germania

Rwe, produttore leader di energia elettrica tedesco, ha scelto la turbina GT36 di classe H di Ansaldo Energia nell'ambito del piano di decarbonizzazione e transizione energetica dell'azienda. Rwe ha firmato un contratto con il consorzio Ansaldo Energia-Técnicas Reunidas per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato hydrogen-ready.

Ansaldo Energia fornirà l'intera isola di potenza che comprende una turbina a gas GT36 e relativo generatore, una turbina a vapore e il generatore, caldaia, condensatore e sistemi ausiliari. La GT36 di Ansaldo Energia è già oggi in grado di funzionare con una miscela di idrogeno al 50%, grazie all'esclusivo sistema di combustione sequenziale con la possibilità di passare al 100% di idrogeno. Il nuovo impianto, con una capacità di 800 megawatt e un'efficienza del 62%, sarà costruito nel sito Rwe a Weisweiler, vicino a Colonia dove ci sono quattro centrali elettriche a vapore alimentate a lignite che devono essere chiuse ai sensi della legge tedesca sull'uscita dal carbone. La centrale a ciclo combinato (Ccgt) contribuirà ad alimentare la Germania riducendo le emissioni climalteranti. Rwe prenderà la decisione finale sull'investimento per il Ccgt dopo che la Germania avrà perfezionato il quadro normativo che garantisca fattibilità economica delle centrali elettriche alimentate a gas H2-ready e dopo le autorizzazioni, probabilmente nel 2025. "È un privilegio essere stati scelti da una delle principali utility europee per partecipare al processo di decarbonizzazione del Paese - ha detto Fabrizio Fabbri, ad di Ansaldo Energia -. Forniremo la nostra macchina top di gamma che vanta una flessibilità operativa senza pari, considerando in particolare la speciale combustione sequenziale per bruciare già oggi il 50% di volume di idrogeno". "Rwe - ha detto Roger Miesen, ceo di Rwe Generation Se - è pronta a fare la sua parte nella sicurezza dell' approvvigionamento green costruendo centrali elettriche a gas pronte per l'idrogeno, consentendo la graduale eliminazione del carbone entro il 2030. Con il piano di approvazione commissionato per Weisweiler, facciamo progressi per garantire il completamento di questo impianto da 800 MW entro fine decennio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA