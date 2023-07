Piaggio Aero, 13 pretendenti su 18 ammessi a due diligence

Sono 13, su 18 che avevano espresso interesse, i soggetti ammessi alla fase di due diligence per l'acquisto dei complessi aziendali di Piaggio Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio di Piaggio Aerospace.

I commissari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Giampaolo Davide Rossetti non hanno reso noti i nomi, ma spiegano che si tratta di "società o consorzi molto interessanti, per lo più con una forte componente industriale, e con il dichiarato interesse a rilevare l'azienda nella sua interezza. La maggior parte, inoltre, è di estrazione italiana o europea".

Secondo le indiscrezioni circolate in occasione della presentazione delle manifestazioni di interesse, lo scorso giugno, arrivate da Italia, Europa, Nord America e anche dall'Estremo Oriente, fra i candidati all'acquisto ci sarebbero l'imprenditore italoindiano Randeep Singh Grewal, che aveva presentato un'offerta vincolante anche in una delle due precedenti gare e la cordata con Phase Motion control e AgTech.

Tra i soggetti di peso interessati all'acquisizione ci sarebbero anche alcuni membri della famiglia Porsche. L'accesso alla data room che permetterà ai potenziali acquirenti di acquisire informazioni per valutare, tra l'altro, valore e potenzialità dei complessi aziendali oggetto di cessione, sarà garantito sino alla fine del mese di agosto e sarà integrato, per chi lo vorrà, da visite agli stabilimenti. Al termine della due diligence, chi lo vorrà presenterà le offerte vincolanti. "Continuiamo a lavorare per arrivare ad avere un nome da proporre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in autunno - spiegano i commissari - in modo da procedere alla sottoscrizione di un accordo vincolante entro la fine dell'anno. Procederemo speditamente e senza deroghe di sorta, senza rinunciare all'obiettivo di individuare un nuovo proprietario che, oltre a riconoscere il giusto valore del Gruppo, sia in grado di proporre una strategia di lungo periodo che preservi marchio, competenze e occupazione".



