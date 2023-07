La cantante salentina Andrioli ha vinto il Premio città di Loano

L'esordio solista della cantante salentina Rachele Andrioli, pubblicato da Finisterre "Leuca" è l'album vincitore del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. Sempre Leuca si aggiudica anche il Premio Giovani, riservato a musiciste e musicisti under 35.

In Leuca l'artista salentina volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dalla fine della terra, suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca. Il lavoro è il frutto degli ultimi anni di ricerca sulle tradizioni musicali che legano il Salento a ogni Sud del Mondo; la musica e i testi inediti raccontano storie mediterranee sospese tra verità e leggenda. La diciannovesima edizione della rassegna si concluderà il 28 luglio prossimo dopo un viaggio musicale di tre giorni che attraversa il meglio della musica tradizionale italiana: dal Molise alla Puglia, passando per la Campania e la Calabria, attraverso l'Appennino bolognese fino alle montagne del Piemonte.

Tre giorni di concerti e incontri con il pubblico celebrano gli artisti che meglio raccontano, con originalità e freschezza, un'idea di musica di tradizione nel 2023.

Ospiti dell'edizione 2023 sono: Peppe Barra (26 luglio), Giuseppe "Spedino" Moffa (26 luglio), Rachele Andrioli (27 luglio), Ettore Castagna (27 luglio), Placida Staro, vincitrice del Premio Loano - Fondazione A. De Mari 2023 (28 luglio), e Teres Aoutes String Band (28 luglio).



