Grendi punta sulle donne, entro il 2023 cda in rosa al 30%

Il gruppo Grendi punta sempre più sulle donne. Oggi la percentuale di donne è circa il 18% del totale dei dipendenti. Sulle posizioni apicali le donne pesano invece per il 43% (6 su 14) e per il 2023 l'obiettivo è incrementare del 30% la loro presenza nel cda della holding del gruppo e del 10% in termini di valore assoluto rispetto al totale dei dipendenti. Il gruppo nel 2022 ha avuto un fatturato di 88 milioni, per un +25% sul 2021.

Intanto i dipendenti si raccontano, tra lavoro e vita, con una web serie, che racconta per la prima volta il dietro le quinte di uno spaccato del mondo della logistica. I primi ventuno episodi, visibili sul canale You tube del gruppo, mostrano storie di lavoro, di amicizia e passioni di alcuni dei 157 dipendenti. E' uno dei passaggi della politica di attenzione al fattore umano, documentata nella relazione di impatto allegata al bilancio del gruppo, in linea con la trasparenza delle società "benefit", che si è impegnata su persone ambiente e comunità. La compagnia, nata a Genova nel 1828, che a metà luglio ha visto l'entrata in servizio della terza nave della flotta, Estraden, con tecnologia rotor sail per sfruttare l'energia del vento, ha lavorato nel 2022 sul fronte dell'aumento dei collegamenti marittimi fra Marina di Carrara e Olbia per ridurre il numero dei mezzi pesanti fra il Sud (dove, a Cagliari, c'è l'altro scalo di Grendi) e il Nord della Sardegna, sul potenziamento del trasporto ferroviario, sui mezzi elettrici e sul personale. I fondi per il welfare sono cresciuti del 48% e si associano a iniziative come il raddoppio del congedo di paternità.



