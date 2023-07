Da Regione via libera a rimborso trapiantati in provincia Genova

Via libera da parte del Consiglio regionale della Liguria al rimborso spese per i trapiantati residenti in provincia di Genova. L'emendamento, figlio dell'interrogazione di Fratelli d'Italia, è stato approvato nella seduta ad oltranza di ieri modificando così la legge regionale n.26 del 06/08/2001 che prevedeva che la corresponsione del rimborso da parte delle Aziende sanitarie liguri ai propri assistiti in attesa di trapianto, o che avessero subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale, e all'eventuale accompagnatore, potesse avvenire solo nei casi in cui la struttura sanitaria fosse ubicata in una provincia diversa da quella di residenza del paziente.

"Fino a ieri, un cittadino di Varazze - ha dichiarato Stefano Balleari, capogruppo di Fdi - distante 40 km dal centro trapianti dell'ospedale San Martino di Genova, riceveva il rimborso, contrariamente a chi arrivava da località come Rovegno (51 Km), Santo Stefano d'Aveto (75 Km), Sestri Levante o Rossiglione (46 Km). Queste persone, pur percorrendo una distanza maggiore, non avevano diritto al rimborso perché residenti nella stessa provincia in cui è ubicato il centro trapianti".

Il rimborso dunque avverrà oltre che per i residenti al di fuori della Provincia, anche per i residenti nella provincia stessa sulla base della distanza chilometrica della struttura sanitaria dal luogo di residenza del paziente, che sia superiore ai 30km.

"In questo modo - ha continuato Balleari - si persegue l'obiettivo di rendere la norma più equa alla luce della conformazione del territorio regionale.

Ringrazio l'Assessore Gratarola, sempre sensibile all'ascolto e disponibile a migliorie dell'intero sistema sanitario ligure".





