Contro emendamento salva Skymetro pronte azioni legali

L'opposizione in consiglio regionale pensa anche ad iniziative legali per contrastare l'emendamento al Piano di Bacino che consente di ridurre la distanza dagli alvei dei fiumi per costruire le opere strategiche, emendamento che permetterà la realizzazione della Skymetro in Val Bisagno. Ad annunciarlo i consiglieri di minoranza che hanno denunciato un ritorno del "partito del cemento", come lo ha definito Ferruccio Sansa. I consiglieri hanno spiegato le ragioni per cui si oppongono a questa norma (prima non si poteva costruire entro i 10 metri dagli alvei) e le misure per contrastarla.

"Noi non escludiamo alcun tipo di iniziativa, compreso quelle legali - dice il capogruppo di Linea Condivisa, Gianni Pastorino - io darei subito mandato a uno studio di amministrativisti per analizzare questa norma, che è stata scritta malissimo anche dal punto di vista della tecnica giuridica". A questo si unirà anche la battaglia politica che arriverà a livello nazionale. "I parlamentari del Pd presenteranno un'interrogazione - dice il capogruppo, Luca Garibaldi - perché pensiamo che questa norma sia sbagliata dal punto di vista politico e tecnico. Useremo tutti gli strumenti politici per ripristinare un principio di tutela ambientale". "Vorrei ricordare al presidente Toti che Genova ha già pagato oltre 90 vittime per le alluvioni - aggiunge il coordinatore provinciale del M5s, Stefano Giordano - e poi, nel merito, questa norma è in contrasto con l'articolo 9 della costituzione, che tutela paesaggio ambiente e salute pubblica".

"Quando un progetto non funziona si cambia il progetto, non la legge" spiegano dall'opposizione mentre in questo caso, affermano, ci si è "piegati" alle richieste di Palazzo Tursi.

"Questa è una legge pericolosa - conclude Ferruccio Sansa, capogruppo della lista Sansa - che pensa più al cemento che alla sicurezza della gente. 15 giorni dopo che la giunta regionale aveva dato il via libera a costruire nelle zone ad alta pericolosità per alluvione adesso si potrà costruire anche nel torrente Bisagno. È tornato il partito del cemento e noi lo combatteremo in ogni modo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA