Botte e umiliazioni alla ex: 55enne arrestato per stalking

Un uomo di 55 anni, di Imperia, ma residente a Sanremo, è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di lesioni e stalking nei confronti dell'ex compagna.

La Polizia è più volte dovuta intervenire in soccorso della donna per i continui episodi di violenza iniziati già il primo di luglio, quando un vicino ha udito della grida provenienti dall'abitazione dell'ex compagna, notando un uomo che la stava percuotendo in modo violento e continuo.

Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto che l'uomo, ubriaco, l'aveva picchiata sottraendole inoltre le chiavi di casa e il cellulare. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine nei giorni successivi l'arrestato ha continuato a perseguita la donna seguendola ed aggredendola verbalmente ovunque, anche sul luogo di lavoro. Arrivando ad introdursi perfino in casa (a sua insaputa), danneggiando la serratura per impedirle così di chiudere la porta. L'uomo si è poi accanito anche sull'auto della vittima, in particolare ha forato gli pneumatici rendendole difficile anche raggiungere il luogo di lavoro.

L'ha poi tempestata di messaggi recanti insulti e offese, denigrandola e deridendola oltre a controllarne tutti gli spostamenti. Una persecuzione che ha portato la donna, per timore di incontrare l'ex compagno, a chiudersi in casa evitando di uscire.



