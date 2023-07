Spezia-Bochum 4-3, in campo Holm che piace a Juve e Brighton

Lo Spezia batte 4-3 il Bochum nell'ultima amichevole del ritiro in Alto Adige. In una partita da 120 minuti divisi in tre tempi, a segno vanno Moro, Zurkowski, il giovane Pietra e il portiere avversario Romling, autore di un'autorete. Secondo test per Massimiliano Alvini dopo quello vittorioso contro il Sassuolo. Il tecnico toscano ha insistito sul 4-3-3 ritrovato alcuni elementi che hanno iniziato da pochi giorni la preparazione, alcuni per infortunio e altri per impegni con le nazionali. Si rivedono in campo Salvatore Esposito, Verde e Strelec; ancora in panchina Ekdal e soprattutto Nzola, a cui vengono risparmiate le amichevoli in vista della cessione. Un'ora in campo Emil Holm, esterno svedese per cui è in corso una trattativa con la Juventus e che piace al Brighton di De Zerbi. Domani mattina il gruppo ritornerà alla Spezia, dove troverà Mirko Antonucci, numero 10 in arrivo dal Cittadella che in queste ore ha svolto visite mediche e firmato un quadriennale. La squadra tornerà ad allenarsi dalla prossima settimana dopo alcuni giorni di pausa.



