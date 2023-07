Schianto auto-moto, dopo automobilista muore centauro

E' morto Roberto Mirabella, 39 anni, di Riva Ligure, il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica scorsa, sull'Aurelia a Santo Stefano al mare, in cui era deceduto l'automobilista Domenico Martini, 75 anni, di Sanremo. Questa mattina i medici dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure hanno dichiarato la morte cerebrale e dopo sei ore di osservazione in cui l'elettroencefalogramma non ha dato segni di attività hanno dichiarato la morte Stando a quanto finora ricostruito Martini si stava immettendo sull'Aurelia con la sua Panda da una via secondaria, quando è sopraggiunta la moto con in sella Mirabella e la compagna, Eleonora M., 55 anni, poi ricoverata all'ospedale San Martino di Genova (prognosi resta riservata). Mirabella era stato trasferito all'ospedale Pietrese dove le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte. L'automobilista è morto sul colpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA