Locatelli, "a Genova un milione di euro per la disabilità"

"Genova è una delle dieci città con più di 300 mila abitanti che riceverà quasi un milione di euro dal Fondo periferie inclusive che abbiamo istituito con la legge di bilancio". Lo ha annunciato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli a margine dell' incontro pubblico alla biblioteca Berio di Genova, con gli assessori comunali Lorenza Rosso e Francesca Corso e le associazioni che si occupano di disabili. "Abbiamo già fatto alcuni incontri tecnici, perché questo fondo ha la particolarità di voler far fare rete ai Comuni, rete con gli enti del terzo settore e con il mondo delle associazioni per sostenere progetti concreti nei territori magari anche più svantaggiati". Il bando per l'assegnazione dei fondi "non avrà vincoli particolari, sarà il Comune a scegliere dove e chi e anche quando, perché c'è tutto il 2024 per la realizzazione dei progetti". Il ministro ha aggiunto che sono pronti i decreti attuativi delle legge delega sulla disabilità.

"Abbiamo già portato in consiglio dei ministri due dei 5 decreti attuativi - ha spiegato - quello sull'istituzione del garante per le persone con disabilità e quello sull'accessibilità delle pubbliche amministrazioni. A breve gli altri, di cui i due più importanti sono legati al Pnrr: cioè quello sulla revisione della condizione dell'accertamento dell'invalidità civile e quello sul Progetto di vita che io credo sia fondamentale per garantire proprio l'accompagnamento alla vita adulta indipendente e piena delle persone". Durante l'incontro la Consulta comunale, metropolitana e regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità ha consegnato al ministro una lettera di cinque pagine con l'analisi dei temi da affrontare.



