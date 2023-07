La Liguria si candida a regione europea dello sport per il 2025

La Liguria si è candidata ufficialmente a Regione Europea dello Sport 2025 con la speranza di bissare il traguardo già raggiunto da Genova che sarà capitale europea dello sport per il 2024. Il dossier contente la candidatura è stato presentato oggi e affidato dall'assessore allo sport regionale Simona Ferro a Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces Europe , Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

All'evento ha voluto essere presente anche il presidente della Regione Giovanni Toti. "Come Regione vogliamo giocare da protagonisti nello sport, dove puoi vincere o perdere ma dove è importante preparare al meglio la gara e questo è quello che stiamo facendo".

Già fissate le tappe verso la scelta della regione con la commissione esaminatrice di Aces Europe che visiterà la Liguria a settembre mentre la decisione finale sarà ad ottobre.

"Oggi è una giornata importante per la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025 - ha spiegato l'assessore regionale Simona Ferro- al termine di un percorso iniziato ormai da diversi mesi, in collaborazione con Anci, Sport&Salute, Coni e Cip. L'obiettivo è quello di indurre un numero sempre maggiore di cittadini a vivere lo sport come protagonisti e non come semplici spettatori e, al contempo, offrire un anno intero di eventi e iniziative che possano esprimere al meglio l'eccellenza del movimento ligure a livello internazionale senza dimenticare che in questi anni abbiamo già investito 9 milioni di euro nell'impiantistica sportiva e altri 4 li investiremo nei prossimi".



