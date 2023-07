In tre su una gru a 40 metri ad Albenga, chiedono gli stipendi

Tre uomini sono saliti su una gru, a 40 metri di altezza, montata in un cantiere tra via Patrioti e via Dalmazia ad Albenga. L'allarme è scattato nel pomeriggio. La protesta sarebbe dovuta ad alcuni mancati pagamenti da parte della ditta per cui lavorano. Gli operai pretendono di avere conferma degli avvenuti pagamenti per poter interrompere la loro protesta. Sul posto i responsabili della ditta che hanno provato a rassicurarli, ma gli operai hanno detto che fino a quando non vedranno i bonifici per quanto dovuto non interromperanno la protesta.

Sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme ai volontari della croce bianca ingauna e il sindaco Riccardo Tomatis.



